Bienvenue chez vous • jeudi 7 janvier

Au programme de cette émission :



Le journal local présenté par Adrien Beaujean.



Aujourd’hui, exceptionnellement, j’ai choisi de ne pas vous proposer d’invité, mais un peu de musique. Et de la disco en plus ! Et c’est le choix de Théo Ghiandoni, dans son émission “Les années disco Funk” de ce matin.



À 12h15, c’est le grand retour de Marie-Thérèse Fischer. Spécialiste de l’histoire et du patrimoine alsacien, elle est ma comparse tous les jeudis à ce micro. Chaque semaine, elle nous présente un lieu, un monument ou une légende, afin de nous éclairer sur une tradition ou coutume alsacienne.

Pas besoin de Harry Potter ! Un petit tour dans l’histoire et dans les traditions populaires du côté de Saint-Jean-Saverne nous emmène sur un site bien curieux.