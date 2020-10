Bienvenue chez vous • jeudi 8 octobre

le journal présenté par benjamin Vernet.

Il faut inciter les Etats à ouvrir le débat sur la biomédecine ! C’est ce que défend le Conseil de l’Europe, qui vient de créer un guide pour le débat public sur les droits de l’homme et la biomédecine. On en parlera dans le journal et plus en détail juste après les actualités.

À 12h15, c’est le grand retour de Marie-Thérèse Fischer. Chaque semaine, elle nous présente un lieu, un monument ou une légende, afin de nous éclairer sur une tradition ou coutume alsacienne.

Aujourd’hui nous partirons sur les traces de l’un des espions les plus surprenants de l’histoire : Schulmeister. Devenu fabuleusement riche, il a acheté une immense propriété qu’il appelait « Mein Au » (« ma plaine »). Le nom est resté !