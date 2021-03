Bienvenue chez vous• Lundi 15 Mars

C’est aujourd'hui que débute la semaine internationale de la courtoisie au volant.

Regroupant des acteurs de tous horizons : villes, collectivités, associations, experts, spécialistes, professionnels de la route, auto-écoles, assureurs, constructeurs automobiles équipementiers, contrôle technique…, la Semaine Internationale de la Courtoisie au volant réunit tous les partenaires du domaine de la route et de la sécurité routière.

Elle est une réponse à la recrudescence d'un phénomène inquiétant : l'incivilité au volant. La conduite automobile cristallise semble-t-il les tendances les plus animales de nos contemporains et nombreux sont les hommes (et les femmes) civilisés qui deviennent de véritables mufles dès qu'ils montent dans leur automobile…

Parler de courtoisie au volant, de respect des usagers, de nécessaire cohabitation dans un espace à partager, semble favoriser une prise de conscience collective qui contribue directement à l’infléchissement des chiffres de la mortalité sur la route.





---

Mais sans plus attendre, portons notre regard sur le programme de cette émission :

Mise en œuvre sous la présidence de François Hollande en 2016, le redécoupage régional n’a depuis jamais fini de faire parler de lui. Le lancement en début d’année de la Collectivité Européenne d’Alsace en est un exemple. Pour s’attaquer à cette épineuse question, un livre vient de sortir aux éditions Le verger : ‘Le Grand Est, une aberration économique’. Bénédicte Bossard a rencontré son auteur, l'économiste alsacien Jean-Philippe Atzenhoffer.

Tous les lundis, nous prenons la direction du Collège Episcopal Sem’ de Walbourg, où nous retrouverons Laurent Hickel. Il reçoit Pascal Steinmetz qui a découvert la passion du sport au SEM. Une passion qui le conduit en 2013 à devenir vice champion du monde de Cani-VTT. Il raconte son parcours.