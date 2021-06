Bienvenue chez vous - lundi 21 juin

le programme de cette émission :



Avec les épisodes de chaleur, ce sont les épisodes de pollution atmosphérique qui s'invitent tous les été, avec des pics dépassant les seuils autorisés. S’en suivent des limitations de vitesses sur certains axes routiers, la gratuité ou la réduction des transports en commun dans certaines villes et de nouvelles mesures comme à Strasbourg et Nancy. Bénédicte Bossard reçoit Le Docteur Thomas Bourdrel, chercheur associé au laboratoire ICube à l’Université de Strasbourg, il a récemment publié un article sur le sujet dans la revue 'The conversation'.



Tous les lundis, nous prenons la direction du séminaire de jeunes de Walbourg où nous retrouverons Laurent Hickel. Aujourd’hui, suite de l'entretien avec Bernard Lemaitre qui est arrivé au SEM en 1973 en tant qu'élève, un parcours qui l'amènera à devenir Préfet d'internat puis documentaliste au SEM...



Mais on commence avec le journal local…