Bienvenue chez vous • lundi 24 février

Au programme de cette première émission de la semaine :

Aujourd’hui, rencontre avec Chloé Carré est responsable adjointe de la Bibliothèque Humaniste, en charge de la programmation culturelle. Elle vient nous parler de l'animation à destination des enfants qui se déroule à la bibliothèque humaniste durant les vacances scolaires, c’est "drôles de bêtes".

Puis nous retrouverons, comme tous les lundi, Paul Fonteneau pour parler ensemble de science.

Selon une étude suédoise, nous ne serions pas tous égaux devant la gastro-entérite. En effet, les personnes porteuses du groupe sanguin de type B seraient moins sensibles à la maladie. Sujet intéressant au vu de l’épidémie qui fut très virulente cette hiver.

À moins d'un mois avant les municipales, RCF Alsace vous emmène à la rencontre des candidats à la mairie de Strasbourg. Toute la semaine et la semaine prochaine, je vous proposerais en fin d’émission une entrevue entre la rédaction de RCF Alsace et l’un des huits candidats à la maire de Strasbourg.



Aujourd’hui Benjamin Vernet à rencontré Alain Fontanel, tête de liste de La République en Marche à Strasbourg.

Premier adjoint du maire socialiste sortant, Roland Ries, le candidat LREM est un des candidats qui représente l'héritage de la municipalité actuelle. Roland Ries s'est d'ailleurs prononcé en sa faveur, malgré leur différence de familles politique.

Dans son programme, le candidat veut lutter contre la bétonisation de la ville, mettre en place des transports en commun 7j/7 et 24h/24 ou encore faire grossir les rangs de la police municipale.

Détailles de sa stratégie électorale en fin d’émission donc.