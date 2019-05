Bienvenue chez vous • lundi 27 mai

Au programme de cette première émission de la semaine :

J’ai le plaisir de recevoir aujourd’hui,Talitha Correman-Guittin. Au téléphone depuis les Etats-Unis où on vient de lui décerner le prix "Jean-Vanier Emerging Scolar Award", décerné parla "Summer institut for Theology and Dissability".

Puis nous retrouverons notre chroniqueuse fraîchement récompensée pour sa chronique hebdomadaire. Aujourd’hui il est question du rôle des personnes en situation de handicap dans notre Eglise.

Et pour finir, nous retrouverons Paul fonteneau qui va nous parler de vaccination.En effet plusieurs maladie sont en recrudescence , des maladies disparue, comme la rougeole ou la tuberculose. Paul rappelle que "Se faire vacciner, c’est se protéger et protéger les autres"

Vous êtes très certainement à table... peut être en train de boire du vin pour accompagner le repas... et bien vous êtes de moins en moins nombreux à le faire...

Depuis 10 ans sa consommation a baissé en France... - 8%... on rappelle que la consommation d'alcool est dangereuse pour la santée et qu'il faut boire avec modération...

Mais si en France le vin coule, à l'étranger, les ventes s'envolent... c'est le cas de notre vin d'Alsace...

Pour relancer le marché en France, le Conseil interprofessionnel des vins d'Alsace (Civa) vient de lancer sa nouvelle campagne de communication.

Jordan Muzyka, vous recevez ce midi le directeur marketing du Civa, Philippe Bouvet.