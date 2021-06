Bienvenue chez vous - lundi 28 juin

Voici le programme de cette émission :



Cette semaine on vous présente un projet un peu particulier sur RCF Alsace, avec une série sur l'anthroposophie. C'est un courant de pensée, qualifié par certains de sectaire, qui a des ramifications aujourd'hui dans l'éducation, l'agriculture ou encore la médecine. Et il se trouve que ces différentes branches sont particulièrement bien implantées en Alsace. Un dossier de géraud Bouvrot



Tous les lundis, nous prenons la direction du séminaire de jeunes de Walbourg où nous retrouverons Laurent Hickel. Aujourd’hui, il reçoit Bachir Akrad. Il a découvert l'Alsace après avoir grandi à Casablanca au Maroc. Il raconte son parcours...



Mais on commence avec le journal local…