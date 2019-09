Bienvenue chez vous • lundi 30 septembre

Au programme de cette première émission de la semaine :

Je reçois Jean-Sébastien Ingrand Il est chargé de mission pour la justice climatique par l'UEPAL. Il fait également parti de l'association “Vert le Futur”, qui a organisé l'évènement "10 jours vert le futur".

Puis nous retrouverons, comme tous les lundi, notre duo de chroniqueur avec Talitha Cooreman-Guittin et Paul Fonteneau.

Aujourd'hui, Talitha nous parle de son personnage biblique préféré. C'est Bartimée, l'aveugle de Jéricho. Un personnage haut en couleur, loin des clichés des personnes malvoyantes!

Et Paul Consacre sa chronique sur l’impact que peut avoir la prière sur la mémoire.



Mais avant de commencer cette émission par l'actuialité locale, je voudrais rendre un hommage très particulier à Etienne Wehrlin.

Etienne, était présent sur cette antenne toutes les deux semaine pour nous donner son regard éclairé sur le cinéma. Cela fait bien plus de 10 ans que tu gravites dans le monde de la radio diocésaine d’abord puis à RCF Alsace. Ton coeur à décidé d’arrêter de battre brutalement samedi matin. Et cette annonce nous a rempli d’une grande peine.

Tout d’abord merci Etienne pour tout ces beaux moments partagés, nous t’adressons nos prières et te garderons à jamais dans nos mémoires.

Salut l'Artiste !

Toute l’équipe de RCF Alsace se joint à moi pour présenter toutes nos condoléances à la famille et aux proches d’Etienne.