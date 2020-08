Bienvenue Chez Vous • Lundi 31 Août 2020

C’est la rentrée sur RCF Alsace et votre rendez vous quotidien revient après une longue absence.



Et c’est une nouvelle version de votre rendez-vous que nous vous proposerons cette année : On commence toujours avec le journal présenté par Benjamin Vernet, qui sera suivi d'un magazine thématique, Philo, patrimoine local, portrait et bien d’autres surprises.



Tous les lundis, nous prendrons la direction du séminaire de jeunes de Walbourg où nous retrouverons Laurent Hickel. Il dressera le portrait de son invité : ancien élève, prof ou personnalité qui font ou ont fait la vie du séminaire…

Aujourd’hui, il reçoit Romuald Roeckel,Le président du BCGO (Basket Club de Gries Oberhoffen)et directeur de la société ALSAFIX.