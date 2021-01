Bienvenue chez vous • lundi 4 janvier

C’est la première émission de 2021, je vous souhaite donc encore à toutes et tous une très bonne année 2021. Que cette année soit porteuse d'espérance et vecteur de joie.



Et qu’à l’instar de l’année écoulée, elle soit le signe de rapprochement et de communion pour tous les êtres humains.

J’ai encore plus de plaisir à vous retrouver aujourd’hui, car nous avons été privés de ce rendez-vous quotidien depuis le 23 octobre dernier… car nous avons adapté nos programmes pour cette deuxième période de confinement.



quoi qu’il en soit, je vous propose de porter votre regard sur le programme de cette première émission de l’année :

Bénédicte Bossard nous parlera d’un projet lancé il y a quatre ans, le projet ELENA qui a pour objectif de renforcer la filière de l'élevage en terre alsacienne.



Tous les lundis, nous prenons la direction du Collège Episcopal Sem’ de Walbourg, où nous retrouverons Laurent Hickel. Il reçoit Bachir Akrad qui nous racontera comment il a découvert l'Alsace après avoir grandi à Casablanca au Maroc.



Mais bien sûr on ne peut pas commencer l’année sans lui !

Je veux bien sûr parler du journal local présenté par Adrien Beaujean.