Bienvenue chez vous • lundi 6 décembre

il est midi et nous somme le lundi 6 janvier, c’est L’Épiphanie, le jour où les Rois Mages visitent l’enfant Jésus.

C’est aussi la première émission de 2020, je vous souhaites donc encore à toutes et tous une très bonne année 2020. Que cette année soit porteuse d'espérance et vecteur de joie.



Au programme de cette première émission de la semaine :

Aujourd’hui, rencontre avec Ariane Pinel. Elle est Illustratrice freelance et auteure de bande dessinée, elle alterne les projets de BD, illustration jeunesse, et presse. Aujourd’hui, elle vient nous parler de son travail pour “Rue89 Strasbourg où elle publie un reportage BD sur le wwoofing, explications dans notre rencontre.

reportage BD sur le wwoofing (= bénévolat pour aider les agriculteurs sur leurs exploitations) local

https://cargocollective.com/Ariane-Pinel/Reportage-BD-Rue89



Puis nous retrouverons, comme tous les lundi, notre duo de chroniqueur avec Talitha Cooreman-Guittin et Paul Fonteneau.



Nouvelle histoire racontée par Talitha, celle de “la vieille dame qui appelle inlassablement sa maman”. Cela impressionne Talitha. Pourtant, sous ses airs d'être perdue dans le temps, la vieille dame cache encore bien des ressources mobilisables! Une histoire vraie , bien sûr inspirée de ces propres rencontres.



Peut-être que ces fêtes de fin d’année vous ont donné l’occasion de faire bombance. Je pense que c’est le cas pour Paul qui consacre sa première chronique de l’année à l’un de ses aliment favori : LE CHOCOLAT.

Vous verrez que cet aliment peut avoir de multiples effets sur notre organisme.