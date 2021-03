Bienvenue chez vous• Lundi 8 Mars

Aujourd'hui c'est la journée internationale des femmes.



Cette journée est célébrée par des groupes de femmes dans le monde entier et également à l’ONU et, dans de nombreux pays, c’est un jour de fête nationale. La Journée internationale de la femme c’est l’histoire de femmes ordinaires qui ont fait l’histoire. Elle puise ses racines dans la lutte menée par les femmes depuis des siècles pour participer à la société sur un pied d’égalité avec les hommes. Dans l’antiquité grecque, Lysistrata avait lancé une "grève sexuelle" contre les hommes pour mettre fin à la guerre. Pendant la révolution française, des Parisiennes demandant "liberté, égalité, fraternité" ont marché sur Versailles pour exiger le droit de vote des femmes.

---

Mais sans plus attendre, portons notre regard sur le programme de cette émission :

Malgré une période de crise sanitaire et de flou autour de la réouverture du monde culturel, le cinéma l'Odyssée est aujourd'hui récompensé pour son architecture qui est restée fidèle à son histoire. En effet une de ces salles a été élue 29ème plus belle salle de projection au monde, d’après le magazine Britannique Time Out. Anthony Jilli a rencontré Faruk Gunaltay, son directeur.

Tous les lundis, nous prenons la direction du Collège Episcopal Sem’ de Walbourg, où nous retrouverons Laurent Hickel. Il reçoit Dominique Kiefer. Arrivé au SEM de Walbourg en 1971 en tant que Maître d'internat, Dominique Kiefer raconte son parcours riche qui l'a vu devenir Préfet puis Directeur-adjoint...