Bienvenue chez vous • mardi 13 avril

Au programme :



Avec Bénédicte Bossard et Damien Broussolle , nous parlerons de e-commerce. Avec le renforcement des restrictions sanitaires, c’est le retour de la fermeture des commerces dits non essentiels… Peut-être un cadeau pour les commerces qui restent ouverts ?

Une consultation en ligne, lancée par trois sénateurs, est en cours jusqu’au 23 avril 2021, elle doit permettre d'en savoir plus sur l’impact environnemental des livraisons liées au e-commerce.



Comme tous les mardis, Nelly Margotton va nous parler philo. On se pose aujourd’hui une question : Comment faire pour que les nouvelles pratiques et organisations du monde de l’entreprise dû à la crise sanitaire soient des sources d'apprentissage ? S'agit-il de formation ou d'éducation ? Peut-on parler d'éducation d'adulte? Rendez -vous dans la Pat’philo c’est à 12h15.