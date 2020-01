Bienvenue chez vous • mardi 14 janvier

Que diriez-vous de déguster un cocktail et d’exécuter quelques pas de danse ? Après plusieurs mois de travaux c’est possible dans le nouveau bar “le HOOP” à Strasbourg. A la tête de cette initiative, mon invité du jour Éric Husser. “Le HOOP” un lieu de détente où Strasbourgeoises et Strasbourgeois peuvent se retrouver pour décompresser après le boulot dans une ambiance chaleureuse et conviviale.



Puis nous retrouverons, Marie Thérèse Fischer, notre spécialiste en culture et patrimoine Alsacien. Le premier dicton du jour s’adresse à ceux qui craignent de se faire remarquer ou critiquer, parce qu’ils ne suivent pas le mouvement de la mode. Le second dicton, quand à lui, est plutôt destiné à ceux qui veulent garder leur libre arbitre et vivre à leur façon.

Et pour finir cette émission, Benjamin Vernet reçoit Maxime Langlet le directeur général d'Oktave. Depuis un an et demi, la région Grand-Est accompagne les particuliers dans la rénovation énergétique avec Oktave. Une société qui vous met en lien avec des entreprises, étudie votre projet de rénovation et vous donne un coup de pouce financier pour démarrer les travaux.