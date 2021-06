Bienvenue chez vous • mardi 15 juin

le programme de cette émission :



Retour sur les élections régionales qui se tiendront à partir du 20 juin prochain. L’invitée de la rédaction est Florian Philippot, président du mouvement Les Patriotes. Il se présente aux élections régionales dans le Grand Est et Magalie Santulli l’a rencontré pour RCF...



Comme tous les mardis, Nelly Margotton va nous parler philo. Aujourd’hui, on va essayer de réveiller notre soif d’apprendre. Dépend-elle vraiment des autres ? Peut-on éveiller la curiosité et transmettre le goût d'explorer le réel ?On verra ça dans la pat Philo à 12h15…