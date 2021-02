Bienvenue chez vous • mardi 16 février

Au programme :



Le journal local d'Adrien Beaujean.



Comme tous les mardis, Nelly Margotton va nous parler philo. Elle revient sur l'actualité. Cette semaine, elle s'intéresse aux violences sexuelles. La libération de la parole et les témoignages de violence sexuelle déclenchent une grande colère dans la population et interrogent aussi la question de la tolérance et notre rapport collectif à la violence. Nous verrons comment la philosophie nous aide à passer de l'indignation individuelle au questionnement collectif.



De fortes pluies et une fonte des neiges importante, l’Alsace n’a pas été épargnée par les intempéries en janvier. Conséquences, la nappe phréatique du Grand Ried alsacien a retrouvé un niveau convenable. Après 4 années de sécheresse, les crues du l’Ill et du Rhin tombent à pic pour cet espace naturel, en particulier composé de zone humide qui abrite une flore et une faune riches. Mais quelles sont les originalités de cette réserve de 2 000 hectares ? C’est la question qu’a posée Clémentine Prouteau à Michèle Trémolière, professeur émérite à l’université de Strasbourg et spécialisée en écologie.