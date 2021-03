Bienvenue chez vous • mardi 16 mars

Aujourd’hui, l’invité de la rédaction est l’artiste autodidacte Maïco Andro… hispano-bolivien, il était à Strasbourg pour nous parler de son exposition, Vague de Couleur, affichée dans le hall de la Congrégation des Soeurs de la Charité de Strasbourg…



Comme tous les mardis, Nelly Margotton va nous parler philo. Elle revient sur l'actualité. Cette semaine, elle s'intéresse à la confiance et à l'estime de soi.

On se pose aujourd’hui une question : Que ce soit dans le domaine du management, de l'éducation ou de toute forme de relation, les questions d'estime de soi, de confiance en soi, mais aussi d'autorité et de légitimité semblent peser lourd dans la quête d'une vie satisfaisante.

Si on essayait d'y voir plus clair et d'interroger ces notions ?Rendez -vous dans la Pat’philo c’est à 12h15.