Bienvenue chez vous • mardi 17 décembre

comme tous les jours je m’invite chez vous ! et en plus c’est en direct !

Un coup d’oeil sur le programme :



Aujourd’hui je suis avec Frédérique Berrod, professeur en droit de l'union européenne à la faculté de strasbourg et à Science Po.

Avec elle, nous allons revenir sur le "Green Deal", annoncé mercredi dernier par le Vice président Timmermans de la Commission européenne.

Ce pact semble être une vraie priorité pour la commission européenne qui annonce très tôt ces mesures, en effet, elle n'est au travail depuis le premier décembre seulement.

Pourquoi ce pact ? Quelles enjeux ? quels messages portés par l'union européenne ?

Premiers éléments de réponse, juste après le journal.

Puis nous retrouverons, Marie Thérèse Fischer, notre spécialiste en culture et patrimoine Alsacien. Aujourd’hui une expression haute en couleur comme souvent : « Garder » la chèvre, ce n’est pas seulement la conserver, mais surtout se comporter à son égard comme un bon chevrier.

Alors que le personnel hospitalier est dans la rue aujourd’hui, Les internes alsaciens participent à un rassemblement devant l’agence Régionale Santé Grand Est à nancy. Pour finir cette émission, Benjamin Vernet reçoit, à ce sujet, Lucas Gauer est le président du Syndicat Autonome des Internes des Hospices Civils de Strasbourg.