Bienvenue chez vous • mardi 18 février

Rencontre aujourd’hui avec Julien-Nathanaël Petit il est aumônier et vient nous parler des Actualités de l'Aumônerie des universitaire protestante. Il s’agit entre autre de la sortie d’un livret sur les groupes de partages bibliques et fraternels dans les foyers protestants et à l'extérieur.

Puis nous retrouverons, Marie Thérèse Fischer, notre spécialiste en culture et patrimoine Alsacien. Aujourd'hui un dicton autour de la Saint Matthias que nous fêterons le 24 février. Un dicton qui tourne en rond et qui ne va pas nous rassurer, vu les tempêtes que nous avons essuyées cet hiver puisqu’il est dit : un orage en hiver n’annonce rien de bon !

Et pour finir cette émission, Aude Tampé porte sa réflexion sur le “Paradoxe”.

Le paradoxe est souvent au cœur de nos vies, nous avons souvent du mal à faire ce que nous voulons faire et faisons souvent ce que nous ne voulons pas faire.

Il paraît que notre société n’échappe pas à ces tiraillements et à ces contradictions.