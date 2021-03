Bienvenue chez vous • mardi 2 mars

Au programme aujourd'hui :



Avec Adrien Beaujean, nous nous interresserons à l'actualité locale.



Puis nous le retrouverons pour parler de transport à la demande. Flex’Hop, c’est le nom du nouveau service déployé depuis hier par la CEA et la Compagnie des transports strasbourgeois, la CTS… Flex’Hop, c’est un budget de 3,6 millions d’euros pour le fonctionnement, et 1,5 million d’investissement dans une vingtaine de véhicules électriques de la marque Mercedes…Il a rencontré Pia Imbs, présidente de l'Eurométropole de Strasbourg...

Et pour finit, Nelly Margotton va nous parler philo. Elle revient sur l'actualité. Cette semaine, elle s'intéresse aux étudiants qui subissent pleinement cette crise sanitaire.

On observe de plus en plus de troubles anxieux ou dépressifs chez nos étudiants contraints de suivre les enseignements à distance alors même que les conditions ne sont pas toujours réunies pour que tout se passe bien. C'est difficile aussi pour le corps enseignant. À 12h15,dans la Pat’philo, nous allons ainsi réinterroger le sens de la transmission, de l'éducation, de l'émancipation à l'heure des transformations provoquées par ces contraintes.