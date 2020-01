Bienvenue chez vous • mardi 21 janvier

comme tous les jours je m’invite chez vous ! et en plus c’est en direct !

Un coup d’oeil sur le programme :



Mon invité aujourd’hui est le pasteur Guy Pierre Geiger. Avec lui nous allons partir faire un voyage. “Un voyage au pays de la foi”, c’est le titre de l'atelier qu'il anime et qui commence aujourd’hui. Une proposition pour faire une pause dans nos quotidiens mouvementées et prendre le temps de renouveler notre façon de vivre. Rendez-vous juste après le journal.

Puis nous retrouverons, Marie Thérèse Fischer, notre spécialiste en culture et patrimoine Alsacien. C’est en aimant qu’on se fait aimer. Le dicton d’aujourd’hui est plein de sagesse et pourrait aussi à donner de l’espoir aux amoureux éconduits. On aura même droit à une citation de Luther (traduite en alsacien, bien sûr) est détournée de son sens premier.

Et pour finir cette émission Aude Tampé profite de l’occasion des « Université de la Vie », une formation en bioéthique organisée par Alliance VITA, pour réfléchir sur sa thématique « Quel sens a la vie ?»