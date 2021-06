Bienvenue chez vous - mardi 22 juin

Lle programme de cette émission :



La colère des 1776 psychologues alsaciens ne faiblit pas. Des manifestations ont récemment eu lieu dans les quatre coins de la France. Comme à Strasbourg, où environ 150 personnes se sont rassemblées devant les locaux de l’Agence Régionale de Santé. L'objectif était de protester contre les futurs mais aussi actuels projets du gouvernement. Florent Simon, secrétaire du Grand Est pour le Syndicat national des psychologues,détaillera ces projets qui révoltent la profession au micro de Julia Clementz.



Comme tous les mardis, Nelly Margotton va nous parler philo. Aujourd’hui, on va essayer d’écouter. Mais quel est cet effort particulier, qui ne mobilise pas seulement notre raison, mais aussi notre corps et nos sens ? On verra ça dans la Pat’Philo à 12h15…