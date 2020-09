Bienvenue chez vous• Mardi 22 Septembre 2020

Au programme :

Comme chaque semaine, Nelly Margotton revient sur un mot qui fait l'actualité. Aujourd’hui : l'adjectif "sauvage". Le dictionnaire donne de multiples définitions, et la philosophie semble ouvrir des interprétations au service d'une prise de recul sur les discours ambiants qui nous parlent d'un ensauvagement supposé d'une partie de la société. Ce sera dans la pat’philo à 12h15.



France Relance, c’est le nom du plan de relance économique présenté la semaine dernière par le gouvernement. 100 milliards d’euros pour relancer la machine suite à la mise à l’arrêt brutale de l’économie française en mars dernier.

Décryptage avec Alexandre Mayol, enseignant chercheur, maître de conférences en économie à l'Université de Lorraine, également enseignant à Sciences Po Paris, Il sera au micro de Bénédicte Bossard juste après le journal.



Et on commence justement par l'actualité locale présentée par Benjamin Vernet