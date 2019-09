Bienvenue chez vous • mardi 24 septembre

comme tous les jours je m’invite chez vous !

Un coup d’oeil sur le programme :

Je reçois Delphine Cabalion d'ACCRO

Delphine Cabalion est directrice d'ACCRO, ACtions pour le développement CRéatif des Organisations qui est un opérateur de l’économie créative basé à Strasbourg. Née en 2014, ACCRO, est le bébé de plusieurs parents, si je puis dire, car ACCRO est né d’une initiative commune entre l'Eurométropole de Strasbourg, l’Université et des entrepreneurs locaux.

Son but ? C’est sensibiliser les organisations, les entreprises, les collectivités, à la créativité.

www.creaccro.eu

Puis nous retrouverons, Marie Thérèse Fischer, notre spécialiste en culture et patrimoine Alsacien. Dans quelques jours nous fêterons la Saint Michel, ce sera le 29 septembre exactement. Elle revient sur l’histoire alsacienne de ce saint très connu de part le monde.

Et pour finir, Aude Tampé s’interroge sur le projet de loi bioéthique. Ce projet de loi est en effet discuté par le gouvernement depuis hier.