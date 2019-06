Bienvenue chez vous • mardi 25 juin

Comme tous les jours, je répond à l’appel et je m’invite chez vous !

Au programme aujourd’hui :

Je rencontre Béatrice Schilling, responsable diocésaine de la “Pastorale d ela Réalité du Tourisme et des Loisir”. Comme il fait chaud en ce moment, elle va nous proposer de visiter des églises… la nuit. L’occasion de redécouvrir ces lieu au travers de performances artistiques, illuminations et autres manifestations… et au frais !

Marie-Thérèse Fischer, notre spécialiste en culture Alsacienne, va nous parler de St Jean-Baptiste. c’était hier, le 24 juin, que l’on fêtait la naissance de saint Jean-Baptiste.Cette date ne correspond pas exactement au solstice, mais n’en marque pas moins le moment où les jours diminuent.

Aujourd'hui, nous allons avoir la tête dans les étoiles avec Bénédicte, puisqu’elle va nous parler d’exploration spatiale... Strasbourg accueille en effet depuis hier “l'Université d’Été de l’Espace” et à cette occasion, elle a posé 3 questions à Juan De Dalmau son président.



On commence donc par l’actu de votre région et c’est avec Bénédicte Bossard.