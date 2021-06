Bienvenue chez vous - mardi 29 juin

Au programme de cette émission :



Le journal local présenté par Adrien Beaujean.



Deuxième épisode de notre magazine sur l'anthroposophie, il est question aujourd'hui des écoles Steiner-Waldorf. Il s'agit d'établissements alternatifs, qui peuvent être sous contrat ou non avec l'État, des écoles qui semblent assez proches a priori des écoles Montessori ou Freinet par exemple. Seulement, plusieurs anciens élèves témoignent, après y être passés, d'une emprise globale de l'anthroposophie sur les enfants comme sur leur famille, en plus d'autres problèmes… Une enquête proposée par Géraud Bouvrot, juste après le journal.



Comme tous les mardis vers 12h15, Nelly Margotton va nous parler philo. Et aujourd’hui, c’est la toute dernière émission de la Pat'philo. Nelly nous propose un retour sur 3 saisons d'émission et sur l'ambition de ce projet hebdomadaire, plus 3 conseils de lectures pour l’été.