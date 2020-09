Bienvenue chez vous • mardi 29 septembre

L'actu alsacienne présentée par Benjamin Vernet.

Comme chaque semaine, Nelly Margotton revient sur un mot qui fait l'actualité. Aujourd’hui : le conflit.

Le conflit est une notion beaucoup plus ambigüe qu’on pourrait le croire et nous allons tenter de l’interroger en cette période où les tensions sont vivaces et les nuances semblent avoir du mal à trouver leur place… Pourquoi avons-nous si peur des conflits, pourquoi semblent-ils durer et se développer ? Éléments de réponse dans la pat’philo à 12h15.

Une maquette représentant l’ancienne Synagogue de Strasbourg détruite il y a 80 ans a été installée avenue de la Paix. La reproduction, en bronze, symbolise la mémoire de la Shoah dans la capitale alsacienne.

Thierry Roos est le porte-parole du consistoire israélite du Bas-Rhin, il a initié le projet en 2017. Il revient sur l'histoire de l'édifice et le sens derrière cette maquette, au micro de Benjamin Vernet.