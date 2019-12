Bienvenue chez vous • mardi 3 décembre

comme tous les jours je m’invite chez vous ! et en plus c’est en direct !

Un coup d’oeil sur le programme :

Dimanche dernier nous rentrions dans le temps liturgique de l’avent. Nous allons avec mon invité essayer de nous souvenir des notions fondamentales de ce temps de préparation à Noël, et d eprendre un peu de recul face à toutes les sollicitations commerciales que nous subissons au quotidien. Il est prêtre et vicaire général du diocèse d’Alsace, à mes côtés aujourd’hui, le Père Jean--Luc Lienard.

Puis nous retrouverons, Marie Thérèse Fischer, notre spécialiste en culture et patrimoine Alsacien. Les proverbes soulignent volontiers que le comportement et le caractère des enfants résultent de ceux de leurs parents. comme par exemple “Le fruit ne tombe jamais bien loin de l’arbre”, pour dire qu’un enfants suit les trace de l’un de ces parents. Mais Marie Thérèse a trouvé des exemples qui disent le contraire !

Et pour finir cette émission, Elisabeth Roland nous propose de nous intéresser à l’isolement des personnes âgées, et noua fait des propositions pour faire changer les choses.