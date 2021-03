Bienvenue chez vous• Mardi 30 Mars 2021

Aujourd’hui, c’est la journée mondiale des troubles bipolaires.

Pour la petite histoire, le choix de la date du 30 mars ne doit rien au hasard puisqu'elle coïncide avec la date de naissance d'un bipolaire de génie, Vincent Van Gogh, c’était le 30 mars 1853.





Les troubles bi-polaires ont longtemps été connus sous le nom de troubles maniaco-dépressifs. Cette pathologie reste cependant très méconnue et souvent tabou. Tabou parce que beaucoup de personnes atteintes n'osent pas avouer à leurs proches que leurs émotions sont "démesurées", qu'elles passent alternativement d'un état d'excitation anormale (proche de l'euphorie) à un état léthargique (complètement dépressif !). Je vous donne quelques chiffres qui… m'impressionnent, c’est 1 à 2 % de la population qui souffrirait de la forme majeure de la maladie. Et dans la moitié des cas, ces troubles seraient associés à des pratiques addictives. Cette maladie serait à l'origine du quart des tentatives de suicide. Je vous donne quand même une lueur d’espoir.. enfin ce sont les chercheurs qui nous donnent une lueur d’espoir, car ils ont pu établir que l'apparition de la maladie était favorisée par la présence d'un certain nombre de gènes (une quinzaine ont déjà été identifiés).

----

Mais revenons à présent sur le programme de cette émission :

Passons à la météo… avant l’heure : ce début d’année a été détonnant : épisodes neigeux suivis d’un grand soleil et d’une hausse des températures, ou encore un ciel aux teintes orangées, conséquences du passage d’un peu de sable du Sahara... Alors à quoi peut-on s’attendre pour les tendances à venir ? Et surtout, comment peut-on les définir ? Pour faire le point, Bénédicte Bossard a rencontré Christophe Mertz, météorologue à Atmo Risk.

Comme tous les mardis, Nelly Margotton va nous parler philo. Elle revient sur l'actualité. Cette semaine, elle s'intéresse à la confiance et à l'estime de soi.

On se pose aujourd’hui une question : Comment faire les nouvelles pratiques et organisations du monde de nombreux acteurs de l’entreprise dû à la crise sanitaire soient des sources d'apprentissage ? S'agit-il de formation ou d'éducation ? Peut-on parler d'éducation d'adulte? Rendez -vous dans la Pat’philo c’est à 12h15.