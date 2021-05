Bienvenue chez vous • mardi 4 mai

Au programme :



Savez-vous ce qu’est un défenseur des droits ? et bien pas de souci puisque c’est ce que va nous expliquer Adrien Beaujean avec son invité, Daniel Herment délégué régional du Défenseur des droits et animateur de ses actions en Alsace. Il faudra juste être un peu patient et attendre la fin du journal.



Et comme tous les mardis, Nelly Margotton va nous parler philo. La plupart des organisations affichent leurs valeurs sur leurs supports de communication. On va réfléchir sur cette notion de valeur en se posant des questions aujourd’hui : Comment comprendre ces démarches ? Sont-elles toujours crédibles ? Comment envisager une réelle réflexion sur ces valeurs qui dépasse les effets de mode ?