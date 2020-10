Bienvenue chez vous • mardi 6 octobre

Le journal présenté par Benjamin Vernet

C’est un grand débat de société : le déploiement de la 5G. De nombreux élus expriment des réserves et soulignent qu’on ne sait pas exactement quelles conséquences aura ce nouveau réseau. On parlera de l’impact que pourrait avoir la 5G sur la protection des données dans le journal, et après les actualités !

Comme chaque semaine, Nelly Margotton revient sur un mot qui fait l'actualité. Aujourd’hui : l’orientation professionnelle.

Vous-même ou vos enfants, petits-enfants, proches, êtes confronté(s) à la question de l'orientation ou de la réorientation professionnelle. Qu'est-ce que cette thématique nous révèle sur la question de la singularité, du devenir, de l'expérience ? Quelles pourraient être les clés d'une orientation qui nous mène à une meilleure connaissance de soi ?Éléments de réponse dans la pat’philo à 12h15.