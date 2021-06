Bienvenue chez vous • mardi 8 juin

Au programme :



Le journal local présenté par Géraud Bouvrot



Retour sur les élections régionales qui se tiendront à partir du 20 juin prochain. L’invitée de la rédaction est Eliane ROMANI, tête de liste "Il est temps pour l'écologie et la justice sociale". Elle était à Metz mercredi 19 mai , l'occasion de préciser ses priorités, de revenir sur les divisions à gauche, ou encore de promouvoir la transition écologique et les alternatives au nucléaire...



Comme tous les mardis, Nelly Margotton va nous parler philo. Il sera question d'environnement aujourd’hui. Les questions environnementales sont très présentes dans les médias. Pourtant, les militants les plus fervents semblent déplorer une implication insuffisante de la population dans les actions concrètes. Comment pourrions-nous penser ces regards divers sur la mobilisation collective en faveur des questions environnementales ? On verra ça dans la pat Philo à 12h15