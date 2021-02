Bienvenue chez vous• Mardi 9 Février

Aujourd’hui, nous célébrons la journée mondiale pour un internet plus sûr.

L'interpellation des jeunes internautes et de leurs familles sur les droits, les devoirs et les responsabilités des internautes en ligne reste bien entendu une priorité absolue. Nos enfants et nos adolescents ne maîtrisent pas toutes les règles de base sur internet et se mettent facilement en danger dans leur utilisation des réseaux sociaux, messageries, sites de jeux et autres sites marchands.

Un travail d'éducation est nécessaire, ce sont donc les parents et les éducateurs qui sont surtout concernés par cette journée et doivent aborder certaines thématiques avec les plus jeunes comme :

respect de la vie privée

diffamation

pédophilie

pornographie

Il ne faut pas oublier que la loi s'applique à tous, même sur internet !

----

Mais revenons à présent sur le programme de cette émission :

Comme tous les mardis, Nelly Margotton va nous parler philo. Elle revient sur l'actualité. Cette semaine, elle s'intéresse à la notion de souffrance.

Les souffrances psychiques sont à la une de l'actualité en ces périodes de crise qui semblent accentuer leur apparition autant que leur intensité. Pourquoi les envisager comme des maladies ? Éléments de réflexion à 12h15 dans la Pat’philo!



Aujourd’hui, l’invité de la rédaction est Brice Lefaux, docteur vétérinaire au Parc zoologique de Mulhouse. Il revient sur le plan d’action internationale de réintroduction de l’ibis chauve dans son milieu naturel.

En 2020, ce sont cinq oisillons nés au Zoo de Mulhouse, ils viennent de prendre la direction de l’Andalousie. Rendez-vous avec Adrien Beaujean, juste après le journal.