Bienvenue chez vous • mardi 9 mars

Au programme :



Comme chaque année, les cigognes commencent à revenir en Alsace, après des mois passés en Afrique du Sud et en Espagne. Pour certains, la surprise est totale depuis la mi-février et le retour en avance des cigognes. Pourtant leur migration actuelle n’a rien d’anormale et s’échelonne sur plusieurs semaines. Pour en parler, Anthony Jilli a rencontré le spécialiste alsacien de ces oiseaux, Gérard Wey.



Comme tous les mardis, Nelly Margotton va nous parler philo. Elle revient sur l'actualité.

On se pose aujourd’hui une question : Que faisons du temps de disponibilité mentale qui nous a été octroyé par l'évolution de nos sociétés et par le développement des technologies ? Éléments de réflexions dans la Pat’philo c’est à 12h15.