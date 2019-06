Bienvenue chez vous • mercredi 12 juin

au programme aujourd’hui,

Je reçois aujourd’hui Clément, Adel, Elliot et Numa, accompagnés de leur professeur Laurent Hickel, toute l’équipe du Blog du petit séminaire de Walbourg. Il y a quelques jours, ils venaient visiter la radio RCF Alsace et aujourd’hui c’est nous qui allons à leur rencontre.

François Micucci, nous parlera des dernières sorties ciné. Ca va peut-être vous donner quelques idées de sortie, en plus le temps y est plutôt propice.

Pour finir, nous retrouverons notre historien, Jean-François Kovar. il y a quelques jours L’Espagne vivait un moment historique. Retour sur le départ du roi Juan carlos.

Grand Invité :

Ils sont partis de Strasbourg au mois de mars, ont parcouru près de 4 000 km, traversé Lyon, Nice, Toulouse, Nantes et bientôt Brest et Lille, tout cela dans un seul but, récolter des fonds afin de planter des arbres à Madagascar.

Vincent Pruvost, 27 ans et Pierre Rouquette,21 ans, originaire de Monswiller, près de Saverne effectuent ce voyage à vélo; ils ont créé une association baptisée Roule Forest (https://www.rouleforest.com/).

Chaque 3 euros, c'est un pas de plus qui est fait pour préserver cette île au sud-est de l'Afrique, lieu unique de la biodiversité (environ 80% des espèces animales et 90% de la végétation présents dans ce pays n’existent qu'à Madagascar).

L'Alsacien se confie à RCF, un entretien réalisé par Jordan Muzyczka.