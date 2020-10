Bienvenue chez vous • mercredi 14 octobre

Le droit aux origines bientôt adopté en France ? C'est une des grandes mesures du projet de loi de bioéthique, validée par l'Assemblée Nationale fin juillet. On en parle dans le journal et on y revient plus en détail juste après les actualités !

Et comme chaque mercredi, nous retrouvons Gérard Fomerand dans Mosaïque.

Aujourd’hui, il revient sur la pluralité du christianisme.

La tesselle d’aujourd’hui est consacrée à la figure de Jacques Ellul. Un personnage à plusieurs facettes: universitaire, théologien, chrétien engagé et connu pour son analyse décapante du phénomène chrétien.

La découverte de cette grande figure c’est à 12h15 dans Mosaïque.