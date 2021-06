Bienvenue chez vous - mercredi 16 juin

Portons d’abord un regard sur le programme :



On continue notre série sur les élections régionales. Aujourd'hui, RCF s'intéresse au fonctionnement de ces élections. Il y a 9 listes, les élections se jouent en 2 tours… jusque là vous me suivez. Mais si je vous demande quelle est la condition pour que se tienne un deuxième tour ? ou quel score faut-il atteindre pour être au deuxième tour ? ou encore une liste peut-elle remporter directement 25 % des sièges dès le premier tour? Là vous êtes d'accord avec moi ça se complique un peu… Et bien soyez rassurés, Milan Tinnirello décrypte tout ça pour vous après le journal.



Comme chaque mercredi, nous retrouvons Gérard-Emmanuel Fomerand dans Mosaïque. Pour nous parler de la pluralité du christianisme, la tesselle d’aujourd’hui est consacrée à Darwin Ramos (1994-2012), l'un des meilleurs témoins contemporains que de l'immense misère peut venir un flot de sainteté… Découverte dans Mosaïque à 12h15.