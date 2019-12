Bienvenue chez vous • mercredi 18 décembre

Aujourd'hui, nous continuons notre série “Noël autrement”. Je retrouve Floriane Dupré, co-organisatrice du Marché de Noël Off de Strasbourg. Ensemble nous allons voir pourquoi un Marché Off, quels intérêts et avantages.

Mercredi c’est toujours le jour que nous consacrons au 7ème art. Aujourd’hui François Micucci nous emmène voyager “Dans l’espace, le temps et la lumière”. Je crois savoir qu’il s’est couché tard hier soir pour présenter en avant première la dernière grosse production Disney, Star Wars !

Depuis plusieurs années, le Théâtre National de Strasbourg essaye de faciliter la venue des publics éloignés du théâtre. La semaine dernière nous parlions des pièces qui sont proposées en audiodescription à destination des personnes malvoyantes. Aujourd’hui, Benjamin Vernet reçoit, en fin d’émission, Stanislas Nordey le directeur du TNS, pour parler de l’accessibilité du monde du spectacle vivant aux personnes en situation de handicap, mais également au publics éloignés économiquement ou culturellement du théâtre.