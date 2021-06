Bienvenue chez vous • mercredi 2 juin

le programme :



Juste après le journal local, on va écouter un message d’espoir… “Hope is the way out”, c’est un des derniers titres de la chanteuse bas-rhinoise Londe, originaire de Saverne… son premier EP “Patchwork” est sorti fin mars… à retrouver dans un peu plus de dix minutes...



Comme chaque mercredi, nous retrouvons Gérard-Emmanuel Fomerand dans Mosaïque. Pour nous parler de la pluralité du christianisme, la tesselle d’aujourd’hui est consacrée à François d’Assise, sans doute l’un des plus grands spirituels de l’Eglise d’Occident qui assurera le renouveau d’une Église en crise . … Explications dans Mosaïque à 12h15.