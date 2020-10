Bienvenue chez vous • mercredi 21 octobre

Au programme aujourd'hui :



Le journal d'Adrien Beaujean.



Ouvert en septembre 2019, Le restaurant inclusif "Un petit truc en plus" a soufflé sa première Bougie! le restaurant continue son travail d'inclusion des personnes porteuses de trisomie 21, malgré le passage de la crise sanitaire. Aurélie Bernard, la responsable et l'initiatrice du restaurant est l’invitée de Benjamin Vernet, ce sera juste après le journal.



Comme chaque mercredi, nous retrouvons Gérard Fomerand dans Mosaïque.

Aujourd’hui, il revient sur la pluralité du christianisme.

La tesselle d’aujourd’hui est consacrée à la figure de Wilfred Monod. Il est, avec son fils, à l'origine d'une spiritualité au quotidien dans l'héritage des Béatitudes axée sur la joie, la simplicité et la miséricorde.

Découvrez cette grande figure dans Mosaïque à 12h15.