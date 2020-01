Bienvenue chez vous • mercredi 22 janvier

Journée exceptionnelle aujourd’hui pour RCF Alsace, car c’est porte ouverte. Chacun et chacune sont invité à venir voir et entendre, bien sûr, ce qu’il se passe à RCF et c’est toute la journée jusqu’à 20h !

Vous l’aurez compris, ce sera donc également une émission exceptionnelle, puisque les studios sont ouvert. Alors faites du bruit !

Pour parler de RCF je reçois aujourd’hui deux invités. Lysiane Collon-Bender productrice et animatrice bénévole pour notre radio. Elle présente une fois par moi l’émission “Place de l’Europe”.

Et en fin d’émission, je recevrais François de Hédouville, qui est le président de RCF Alsace. Ensemble nous parlerons du parcours déjà riche de cette jeune radio RCF Alsace et peut-être des projets pour l’avenir.

Mais mercredi c’est toujours votre jour François Micucci, puisque c’est le jour des sorties ciné.Et aujourd’hui, vous crier au Scandal !