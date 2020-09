Bienvenue chez vous • mercredi 23 septembre

Au programme aujourd'hui :



L'observatoire bas-rhinois d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation a élu un nouveau bureau ce mardi 22 septembre.

L'occasion pour Anne-Sophie Feltz de recevoir la nouvelle présidente, Sabrine Hannauer, et de rappeler le rôle de cette instance.



Comme chaque mercredi, nous retrouvons Gérard Fomerand dans Mosaïque.

Aujourd’hui, il revient sur la pluralité du christianisme.

Et nous verrons aujourd’hui que, malgré sa diversité, le christianisme est, consciemment ou inconsciemment, porteur d'une profonde unité: l'incarnation de l'infini dans le fini comme le décrit si bien l'Evangile de Jean.



Mais on commence comme chaque jour avec le journal, présenté par Benjamin Vernet.