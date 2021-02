Bienvenue chez vous • mercredi 24 février

Au programme aujourd'hui :



Le journal local d'Adrien Beaujean.



On revient tout de suite sur le programme de cette émission :

Les poteries d'Alsace de Soufflenheim et de Betschdorf demandent l'indication géographique protégée. Les artisans ont fait la demande à l'Etat le 27 janvier dernier. Aujourd'hui les artisans peuvent profiter d'une indication géographique non agricole pour garantir le savoir-faire local et l'authenticité de leurs produits. Pour en parler, Anne-Sophie Feltz reçoit Pierre Siegfried, le président de l'association des Poteries d'Alsace.



Comme chaque mercredi, nous retrouvons Gérard-Emmanuel Fomerand dans Mosaïque. Pour nous parler de la pluralité du christianisme, la tesselle d’aujourd’hui est consacrée à Martin Luther King, il était pasteur baptiste et lutta toute sa vie pour la liberté des afro-américains et leur égalité de droits au nom de l'Evangile. Redécouvrez-cette figure emblématique dans mosaïque à 12h15.