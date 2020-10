Bienvenue chez vous • mercredi 7 octobre

Au programme pour aujourd'hui :



toute l'actualité alsacienne décortiquée par Benjamin Vernet.



le 3QA : Les restaurateurs peuvent-ils se fier aux notes qu'ils reçoivent en ligne ? Parfois injustes ou frauduleux, ces avis visent plus à établir un classement qu'à permettre aux enseignes de s'améliorer. De ce constat est né Opi-client, une plateforme strasbourgeoise d'avis en ligne.



Et comme chaque mercredi, nous retrouvons Gérard Fomerand dans Mosaïque.

Aujourd’hui, il revient sur la pluralité du christianisme.

La tesselle d’aujourd’hui est consacrée à la figure d’André Frossard, journaliste et essayiste français qui, un jour, a rencontré Dieu. il fait partie de ces convertis célèbres qui jalonnent l'histoire du christianisme.