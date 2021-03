Bienvenue chez vous• Vendredi 12 Mars

Aujourd’hui, nous célébrons la journée mondiale contre la censure sur internet.

Aussi appelée Journée internationale pour la liberté d’expression sur Internet, elle a été créée par Reporters sans frontières et lancée en 2008…

Cette journée est tout d'abord destinée à dénoncer la cyber censure dans le monde. La répression des internautes, et notamment des blogueurs à travers le monde serait croissante et les fermetures de sites Internet toujours plus nombreuses, selon l'organisation.

On se souvient notamment de l'expérience faite sur Google avec une recherche portant sur la place Tien-an-Men : les réponses données par le moteur de recherche aux USA et en Europe parlaient des événements de 1989, alors que les réponses données par le même moteur en Chine ne parlaient que de tourisme…

L'actualité plus récente nous a appris, à nos dépens, que les grands pays démocratiques n'étaient pas en reste en ce qui concerne les menaces contre les libertés publiques... Les seuls noms d'Edward Snowden ou l'évocation d'organismes tels que le NSA feront réfléchir les plus optimistes !

----

Mais revenons à présent sur le programme de cette émission :

Vers 12h15, nous retrouverons Joan Charras Sancho. dans son émission “Une Bible est des femme”. Son invitée cette semaine est Juliette Clauss qui est animatrice en EHPAD au Sonnenhof à Bischwiller dans le Bas-Rhin.

Géraud Bouverot a rencontré Cécile Ezvan, elle est économiste et docteure en philosophie. Elle collabore au campus de la transition, qui réfléchit à la transition écologique de demain. Elle est aussi enseignante en école de commerce, afin de former les futurs cadres aux changements économiques à venir.