Bienvenue chez vous • vendredi 13 décembre

Comme tous les jours je m’invite chez vous !

Un coup d’oeil sur le programme :

Comme tous les vendredis, nous retrouverons Laetitia Forgeot-d’Arc vers 12:10, pour Vitamine C, le magazine le l’actu des Chrétiens en alsace.

Vendredi, c'est aussi le temps de la réflexion avec Nelly Margotton. Elle nous l’avait promis la semaine dernière, vous vous en souvenez peut-être si vous êtes un ou une fidèle de l’émission, et Nelly tient toujours ses promesses, aujourd’hui elle nous parle de la gentillesse.

La gentillesse semble souvent dépréciée, et manifester une absence de personnalité, une difficulté à s'affirmer. Mais à travers le livre “Eloge de la gentillesse” d'Emmanuel Jaffelin, Nelly tente de la considérer sous un autre angle...