Bienvenue chez vous • vendredi 16 octobre

Le dernier journal présenté par Benjalin Vernet.

Aujourd’hui l’invité de la rédaction est une personne que vous connaissez bien sur cette antenne. Il en est le matinalier depuis plus d’un an, ils vous a accompagné dans les journaux de 7h, 8h et 9h tous les jours et bien sûr à ce micro à midi… j’ai nommé Benjamin Vernet.

J’ai choisi de l’invité aujourd’hui car Benjamin a choisi de poursuivre son aventure professionnelle, c’est son dernier journal. Je vous proposerais donc de revenir sur certains bon moment passés à l'antenne avec lui.

Vers 12h15, nous retrouverons la pasteure Joan Charras Sancho. dans son émission “Une Bible est des femme”, elle reçoit cette semaine Loan Rocher a 64 ans. Elle est psychothérapeute et a 4 enfants, Loan est également une femme transgenre depuis 12 ans.