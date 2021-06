Bienvenue chez vous - vendredi 18 juin

Au sommaire de cette émission :



Adrien lance un appel à écouter toute l'info Locale.



Vers 12h15, nous retrouverons Joan Charras Sancho. dans son émission “Une Bible est des femme”. Elle nous propose une rencontre avec Gaudiose Luhaha, elle est Rwandaise et docteure en éthique de la faculté de théologie catholique de Strasbourg.



Suite et fin de notre série consacrée aux élections régionales. Aujourd’hui RCF reçoit Brigitte Klinkert, ministre déléguée à l'Insertion et ancienne présidente du département du Haut-Rhin. Elle présente une liste sans étiquette pour ces élections régionales dans le Grand Est.