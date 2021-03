Bienvenue chez vous • vendredi 19 mars

Au programme :



Le dernier journal local de la semaine présenté par Adrien Beaujean.



Vers 12h15, nous retrouverons Joan Charras Sancho. dans son émission “Une Bible est des femme”. Son invitée cette semaine est Sinatou Saka, Bébiboise, journaliste et croyante, elle produit et anime le podcast féministe Dieu.e avec Alice Peyrol-Viale...



Aujourd’hui nous célébrons Saint Joseph et c’est le début de l’année de la famille-Amoris Laetitia, 5 ans après l’exhortation apostolique du Pape François sur la beauté et la joie de l’amour familial. Adrien Beaujean s’est intéressé au sujet, on verra ça après le journal.