Bienvenue chez vous • vendredi 28 février

Une journée qui a été proposée sur Facebook pour se passer de Facebook un jour dans l'année... on aura tout vu !

L'intérêt de la journée ?

Selon ses promoteurs, il s'agirait de lutter contre l'addiction à la cyber dépendance, protester contre l'intrusion des pubs qui se font passer pour de l'information et rappeler à Facebook qu'ils ne seraient rien sans leur clients... pas moins que cela !

Plus sérieusement, les promoteurs insistent aussi sur la sécurisation nécessaire de l'outil qui est plutôt du genre perméable à de nombreuses attaques et autres pillages d'informations.

Pour en savoir plus, le plus simple est encore de se rendre sur Facebook et découvrir la page consacrée à l'événement ! Mais pas aujourd’hui !

Au programme de cette émission :